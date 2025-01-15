СБУ показала ексклюзивне відео звільнення українців з полону

У середу, 15 січня, з російського полону звільнили ще 25 українців. У Службі безпеки України показали, як це було.

Про це пише 24 Канал з посиланням на допис СБУ. Це перший обмін у новому році. Дмитро Лубінець раніше говорив, що у 2025 році обміни можуть стати постійними – принаймні такою є домовленість з Росією.

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Кадри звільнення з полону 15 січня від СБУ

На відео добре помітно, що деякі бійці пересуваються на милицях, у декого перев'язані руки. У кадрі багато машин швидких, медики одразу взялися допомагати звільненим.

Дивіться відео звільнення бійців з російського полону

15 січня Україна та Росія здійснили репатріацію важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, як це передбачено Женевською конвенцією. Це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими,

– повідомили в СБУ.

Там підкреслили: працюють, щоб повернути з полону кожного, як це доручив президент. Адже життя кожного українця – найвища цінність.

15 січня з полону повернулися захисники Маріуполя, "Азовсталі", Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, а також цивільний. Володимир Зеленський заявив, що дехто із захисників утратив зір, має ампутовані кінцівки, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Військові хворіють на туберкульоз, онкологію, мають гангрену.