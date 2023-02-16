Ще 101 українець вдома: СБУ показала ексклюзивне відео після обміну полоненими
Джерело:СБУ
З полону повернули 101 українця – 100 військових та 1 цивільного. Служба Безпеки України показала унікальні кадри після обміну.
Серед військових, які повернулися додому, багато поранених різних ступенів тяжкості. Раніше в ОП повідомили, що цей обмін був особливо складним та напруженим, проте все вдалося.
До теми Серед них – захисники Маріуполя: Україна повернула з російського полону 100 воїнів та цивільного
СБУ оприлюднила перші кадри з повернення українців
Служба безпеки показала щемливі кадри, як 101 українця зустріли вдома після обміну. Дехто з них прислонив голову до землі, дехто – радо обіймався з побратимами. Хтось одразу закурив.
І абсолютно всі проскандували "Героям слава".
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В СБУ зауважили, що це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Кого вдалося повернути додому
94 з тих, кого вдалося повернути додому – оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі". Також є захисники Бучі, Херсона та Лиману.
Цього разу всі звільнені в результаті обміну – рядовий та сержантський склад:
- До Військово-морських сил належать 46 звільнених,
- До Державної прикордонної служби – 29,
- До Нацгвардії – 12,
- До Збройних Сил України – 8,
- До лав Територіальної оборони – 5.
Також серед звільнених один цивільний – перший заступника мера Енергодара Іван Самойдюк. Його викрали окупанти 19 березня 2022 року на блокпосту біля Благовіщенки через те, що він відмовився йти з ними на співпрацю.