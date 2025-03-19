Вижив після теракту: Орест Козацький розповів, що його друга "Маліка" звільнили з полону

Україна продовжує повертати тих, кого Росія взяла в полон. Серед них і військовий з позивним "Малік", який є другом Дмитра Козацького.

Звільнений з полону військовий "Малік" поговорив по телефону зі своїм другом – колишнім військовополоненим Дмитром "Орестом" Козацьким. Про це пише 24 Канал із посиланням на його допис.

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Вони поговорили

Україна 19 березня повернула на свою територію 175 своїх громадян. Серед тих, кого вдалося повернути, і "Малік", який дивом вижив під час російського теракту у Оленівці.

Він та Дмитро Козацький, один із захисників "Азовсталі", певний час перебували разом у ворожому полоні та підтримували одне одного. "Орест" повернувся в Україну під час обміну 21 вересня 2022 року, а "Малік" через три роки.

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Україна продовжує роботу над тим, щоб повернути всіх своїх громадян, які перебувають у полоні Росії.

Звільнені 19 березня 2025 року захисники воювали на різних напрямках, зокрема в Маріуполі, на "Азовсталі", Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині.