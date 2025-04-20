Почув прізвище і зрозумів: зворушлива історія братів, які одночасно повернулися з полону

У суботу, 19 квітня, Україна повернула з російського полону 277 захисників. Серед них були зокрема двоє рідних братів – Артем та Ілля Лихожони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Рідні брати повернулися з полону

За словами самих військових, вперше вони побачилися одразу після повернення з полону. Як розповів журналістам Артем, він дізнався про участь брата в обміні випадково.

Уже в автобусі, коли називали списки, я почув, що перевіряють моє прізвище, і хтось сказав: "Не Артем, а Ілля тут". І тоді я зрозумів, що мій брат теж тут,

– пояснив він.

Військовий додав, що момент зустрічі з братом був настільки несподіваним, що зараз важко згадати, хто кого побачив першим. За словами захисників, тепер вдома на них чекає мама і вся родина – брати поки що навіть не встигли зателефонувати їй.

Нагадаємо, під час обміну з полону вдалося повернути захисників з гарнізону Маріуполя, нацгвардійців, військових моряків, воїнів ТрО, Державної спеціальної служби транспорту, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем.

За даними ГУР, більшість з тих, кого вдалося повернути – це молодь після 2000 року народження.