"Мамо, я все витримав": звільнений з полону воїн розчулив мережу
- 19 квітня відбувся великий обмін полоненими між Україною та Росією, в результаті якого додому повернулися 277 захисників.
- Серед звільнених полонених – воїн, який розчулив мережу своєю першою розмовою з мамою після трирічного перебування у полоні.
19 квітня напередодні Великодня Україна та Росія провели один із найбільших обмінів полоненими. Додому повернулися одразу 277 захисників.
Відомо, що найстаршому зі звільнених воїнів скоро виповниться 61 рік, а молодший має лише 20 років, передає 24 Канал.
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Перша розмова з мамою після полону
Більшість з військових, які повернули 19 квітня, пробули у полоні 3 роки. Серед них і воїн, який розчулив мережу своєю першою за довгий час розлуки розмовою із мамою. Відео поділився омбудсмен Дмитро Лубінець.
Мамуля, я тебе так люблю. Я так скучив. Я тобі навіть передати не можу. Я три роки сидів. Мамо, я все витримав. Я протримався,
– каже хлопець до найріднішої.
Воїн каже, що сам скоро приїде до матері, обіцяє, що все буде добре, і просить його дочекатися.
Захисник розмовляє з мамою вперше за 3 роки: дивіться відео
"Мамо, я все витримав, я протримався!" – перші слова повернутого військового додому. Ці слова – найдорожчі. Бо за ними – роки полону, біль, боротьба і неймовірна сила духу. Миті, коли наші захисники знову чують голос рідних – це те, заради чого варто боротися!,
– прокоментував кадри Лубінець.