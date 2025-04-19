"Мамо, я все витримав": звільнений з полону воїн розчулив мережу

19 квітня напередодні Великодня Україна та Росія провели один із найбільших обмінів полоненими. Додому повернулися одразу 277 захисників.

Відомо, що найстаршому зі звільнених воїнів скоро виповниться 61 рік, а молодший має лише 20 років, передає 24 Канал.

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Перша розмова з мамою після полону

Більшість з військових, які повернули 19 квітня, пробули у полоні 3 роки. Серед них і воїн, який розчулив мережу своєю першою за довгий час розлуки розмовою із мамою. Відео поділився омбудсмен Дмитро Лубінець.

Мамуля, я тебе так люблю. Я так скучив. Я тобі навіть передати не можу. Я три роки сидів. Мамо, я все витримав. Я протримався,

– каже хлопець до найріднішої.

Воїн каже, що сам скоро приїде до матері, обіцяє, що все буде добре, і просить його дочекатися.

Захисник розмовляє з мамою вперше за 3 роки: дивіться відео

"Мамо, я все витримав, я протримався!" – перші слова повернутого військового додому. Ці слова – найдорожчі. Бо за ними – роки полону, біль, боротьба і неймовірна сила духу. Миті, коли наші захисники знову чують голос рідних – це те, заради чого варто боротися!,

– прокоментував кадри Лубінець.