СБУ показали зворушливі кадри звільнення українців з російського полону
- 19 березня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією у кількості 175 на 175, та ще 22 захисника повернулися поза обмінами.
- Звільнені захисники воювали на різних напрямках, зокрема в Маріуполі, на "Азовсталі", Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині.
- СБУ показали зворушливі моменти повернення українців з полону, підкреслюючи цінність життя українців.
19 березня Україна та Росія обмінялися полоненими у кількості 175 на 175, ще 22 захисників повернули поза обмінами. СБУ показали зворушливі моменти з повернення українців з полону.
У СБУ підкреслили, що життя українців є найціннішим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.
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Українські захисники повертаються додому
19 березня Україна та Росія здійснили один з найбільших обмінів військовополоненими. Це був обмін 175 на 175. Також додому повернулися 22 захисники поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини.
Звільнені з полону захищали Україну на різних напрямках – у Маріуполі, на "Азовсталі", на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині.
Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими,
– зазначили у СБУ.
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