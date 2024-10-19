"Дякувати Богу, це пекло вже закінчилось": як звільнених з полону українців зустрічали рідні

З російського полону 19 жовтня додому вдалося повернути 95 наших українців. На батьківщині наших бранців зустрічали рідні та близькі, які так довго чекали їх повернення.

Деякі з цих 95 українців провели у ворожому полоні понад 30 місяців. Про це повідомили журналісти "Ми-Україна".

До теми 95 українців уже вдома: кого вдалося повернути з російського полону

Якою була зустріч звільнених українців їхніми рідними

З полону вдалося повернули Дениса Харченка, бійця 36 бригади морської піхоти, який з перших днів війни захищав Маріуполь. Військовий потрапив в полон, під час захисту заводу Ілліча.

Захисника після повернення на батьківщину зустріла його мама. Жінка зізнається, весь час чекала на повернення свого сина і хотіла його обійняти та пригорнути.

Це пекло, яке він пройшов. 30 місяців полону, страждань, катувань, голоду, холоду, фізичних і моральних тортур. І сьогодні я вдячна за таку можливість обійняти свого сина і побачити його,

– сказала вона.

Дениса Харченка 30 місяців в Україні чекала мама / Відео "Ми-Україна"

Сам Денис розповів, що не вірив до останнього, що їде додому.

На інших кадрах можна побачити, як мати обіймає обох своїх синів з російського полону. Станіслав і Антон – морські піхотинці. Вони понад два роки перебували у полоні.

Мати дочекалася двох синів, які повернулися додому з полону / Відео "Ми-Україна"

Після повернення на батьківщину, ті захисники, чиї рідні з якихось причин не змогли приїхати, почали дзвонити їм телефоном. Звичайно, найпершими кому телефонують наші звільнені громадяни – це батьки.

"Мамо, я також чекав... Скоро повернусь додому, побачимось. Головне не плачте, мамо. Я вже повернувся, все добре", – каже один із повернутих українців.

Як повернуті з полону українці телефонували своїм рідним / Відео "Ми-Україна"

А одна жінка нашого військовополоненого приїхала, щоб просто підтримати інших рідних повернутих українців, бо до останнього не знала, чи повернеться її чоловік додому. Однак зрештою стало відомо, що українець також серед звільнених. Всі до останнього тримали у секреті, що він теж повернеться.

Жінці до останнього не говорили про повернення її чоловіка з полону / Відео "Ми-Україна"

Окрім того, момент зустрічі звільнених військовополонених вдома рідним показав і Володимир Зеленський. На знімках можна побачити, наскільки щемливим було повернення наших бранців на батьківщину.

Як наших звільнених військовополонених зустрічали рідні / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

До слова, серед повернутих українців з російського полону 19 жовтня були нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони. Загалом серед звільнених 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів.