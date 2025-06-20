"Доброго дня, ми в Україні": СБУ показала ексклюзивне відео з обміну полоненими 20 червня

У п'ятницю, 20 червня, між Росією та Україною відбувся черговий обмін полоненими, додому повернулися тяжкопоранені та тяжкохворі. Правоохоронці показали ексклюзивні кадри події.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відео Служби безпеки України. Там розповіли деталі.

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Обмін полоненими 20 червня

В Україну повернулися оборонці, що належать до солдатського та сержантського складу ЗСУ, зокрема представники ВМС, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, а також ДПСУ та НГУ.

Як українські захисники повернулися додому: дивіться відео

Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента й повернути з полону усіх громадян нашої держави!

– зазначили в СБУ.

У СБУ зазначили, що обмін 20 червня – це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Володимира Зеленського.

Україна розраховує, що досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі домовленості щодо гуманітарних питань будуть повністю реалізовані.

Нагадаємо, наймолодшому захисникові, що повернувся з російського полону 20 червня, 43 роки, а найстаршому – 60.