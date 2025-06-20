Ділився "пайкою": у мережі показали зустріч побратимів, яких росіяни тримали в одній в'язниці

У п'ятницю, 20 червня, між Росією та Україною відбувся черговий обмін полоненими – додому повернулися тяжкопоранені та важкохворі. Після звільнення зустрілися побратими, які довгий час перебували в одній в'язниці.

Відповідне відео опублікував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає 24 Канал. Посадовець зазначив, що обміни продовжаться.

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Зустріч побратимів після звільнення

Після обміну полоненими 20 червня на українській землі зустрілися захисники, яких росіяни тривалий час тримали в одній в'язниці.

Вони разом переживали труднощі, ділилися їжею, допомагали один одному,

– розповів Єрмак.

Побратими зустрілися після звільнення з полону: дивіться відео

До слова, наймолодшому захисникові, звільненому 20 червня, 43 роки, а найстаршому – 60. Це, зокрема, оборонці Маріуполя, яких утримували в неволі з 2022 року.

Бійці солдатського та сержантського складу повернулися з епілепсією, гіпертонією, ішемічною хворобою серця, проблемами із зором, хворобами опорно-рухового апарату, грижами, хронічними хворобами органів травлення тощо.

За словами Володимира Зеленського, Україна розраховує, що досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі домовленості щодо гуманітарних питань будуть повністю реалізовані.