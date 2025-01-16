Є 2 головні причини обміну полоненими 15 січня

Між Україною та Росією 15 січня 2025 року відбувся обмін полоненими. З російського полону додому повернулися 25 важкохворих та поранених військових, які боронили Україну на різних напрямках.

Політолог Ігор Рейтерович зауважив 24 Каналу, що є 2 причини, чому новий обмін відбувся у досить швидкі терміни. За його словами, одна причина – об'єктивна, інша – суб'єктивна.

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Об'єктивна причина полягає в тому, що процес обміну вже налагоджений. До того ж є багато посередників з інших країн, які беруть в ньому участь. Ймовірно, вони мають свої цілі, але все-таки Росія дотримується домовленостей, які бере на себе в межах цих перемовин.

Суб'єктивна причина може бути пов'язана зі змінами, які відбуваються у світовій політиці, й очікуванням росіян початку переговорів про припинення активної фази бойових дій. Тому Кремлю треба хоч якось покращувати свій імідж.

"Для того, щоб Росія, на тлі можливих перемовин, не виглядала абсолютно неадекватною країною, вона почала вдавати нібито дотримується міжнародних зобов'язань і турбується про своїх громадян, які потрапили в полон", – підкреслив Ігор Рейтерович.

Зверніть увагу! На початку січня український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що вдалося досягти попередніх домовленостей з Росією про систематичні обміни полоненими. Пріоритет мали надати важкохворим і пораненим, а формувати списки, зважаючи на те, хто довше у полоні.

Тепер росіяни дещо активніше йдуть на обмін, розуміючи, що в іншому випадку виглядатимуть ще гірше, а їхній імідж і так залишає бажати кращого.

Мені здається, в сукупності ці 2 великі причини дають певне пришвидшення процесу,

– додав політолог.

Звісно, хочеться, щоб фінальною крапкою був обмін "всіх на всіх". Україна неодноразово пропонувала таку ідею. У нас є відповідні списки, які ми подавали російській стороні. Але проблемою є те, що Росії байдуже на своїх полонених.

Ми це бачимо з численних відео, і вони особливо не намагаються їх повертати. А якщо роблять це, то точно не через гуманітарні причини.

Зауважимо, 25 січня в Україну повернули 25 полонених, серед яких солдати, матроси і сержанти. У всіх них важкі травми: ампутації, туберкульоз, втрата зору, онкологія, гангрена. Наймолодшому захисникові 24 роки, найстаршому – 60.