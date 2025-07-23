Троє святкуватимуть день народження 24 липня, – Лубінець про бійців, яких повернули з полону

У середу, 23 липня, у Туреччині минув третій раунд переговорів між Україною та Росією. Опісля у межах стамбульських домовленостей реалізовано дев'ятий етап обміну полоненими.

Додому повернулися тяжкопоранені й тяжкохворі оборонці. Детальніше про них розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає 24 Канал.

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Що відомо про звільнених захисників?

Під час обміну в Україну повернулися воїни ЗСУ, зокрема ТрО, морської піхоти, мотопіхотних і механізованих бригад, Нацгвардії, Держприкордонслужби. Це оборонці Донеччини, зокрема Маріуполя, Сумщини та Харківщини. Дехто із бійців потрапив у полон у перші місяці повномасштабного вторгнення.

Найстаршому звільненому – 66 років, а наймолодшому – 27 років. Троє звільнених захисників відсвяткують 24 липня свій день народження.

Обмін полоненими 23 липня: дивіться відео

Акцентую: Україна працює над поверненням своїх громадян і громадянок з ворожого полону!

– написав Лубінець.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути понад 1 000 людей. Звільнені отримають необхідну підтримку та медичну допомогу.