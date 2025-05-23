На межі емоційності: ексклюзивний репортаж з місця зустрічі звільнених полонених

23 травня 2025 року Україна та Росія розпочали масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", який став результатом домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі 16 травня. У перший день обміну додому повернулися 390 українців, серед яких 270 військовослужбовців та 120 цивільних осіб.

Ведуча 24 Каналу Анастасія Зазуляк ексклюзивно на місці обміну поспілкувалась зі звільненими військовими та їхніми рідними.

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22 травня стало відомо, що Україна та Росія обмінялися списками на обмін, але достеменно невідомо, хто точно у переліку. Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм, про який говорив і міністр оборони Рустем Умєров. І цей критерій – збереження життя.

Скільки саме людей буде так обміняно досі невідомо, втім сьогодні додому повернулися 390 полонених українців.

Перші кадри обміну 23 травня / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Обмін став надзвичайно емоційним, адже рідні до кінця не знали, хто саме повернеться на українську землю. Автобус з полоненими зустріли дуже тепло та емоційно, натовп скандував: "Вітаємо!".

Важливо зазначити, що наші хлопці, дівчата мають не найкраще самопочуття після російського полону.

Ми бачимо, як вони виглядають. Можна тільки уявити, які жахливі тортури переживали у російському полоні, тому звільнені з неволі прийдуть медичний огляд, вже проходять, отримують усю допомогу з фізичної та психологічної реабілітації,

– зауважила Зазуляк.

Як зазначив міністр Умєров, усі належні виплати за час перебування в неволі військові отримають.

Також звільнені із полону українці робили свої перші дзвінки і це було надзвичайно щемливо.

Перші слова звільнених українців: дивитися відео

Під час обміну сьогодні вдалося повернути батька Анни Купрієнко, яка разом з чоловіком буквально дивом вижила під завалами багатоповерхівки в Запоріжжі, куди нещодавно влучила ракета С-300.

У день морської піхоти після більше ніж 3 років полону мій тато нарешті вдома,

– написала Анна Купрієнко в Instagram.

Дуже емоційним було возз'єднання пари бійця Олександра з дружиною. Олександр служить у 31-й окремій механізованій бригаді і захищав країну на Донеччині. На жаль, потрапив в полон у 2022-му році. На нього вдома чекає чотирирічний синочок. Востаннє подружжя бачилося на власному весіллі.

Олександр з дружиною / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

23 травня був тільки перший день обміну, але в наступні кілька днів варто очікувати на позитивні новини. І враховуючи те, що наразі з російського полону повернули 390 українців, то є велика ймовірність, що число наблизиться до тисячі, повідомила ведуча 24 Каналу.

Звільнені з полону українці / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Однак цього дня були і рідні, які не дочекалися близьких із полону. Є ті люди, які щоразу приїжджають на обмін полонених в надії побачити своїх рідних, але все ще не бачать і не мають інформації про їхнє місцеперебування.

Дуже складно дивитися в очі рідним, коли вони бачать хлопців, які буквально щойно вийшли із неволі, виходять з цих автобусів. Вони питають у них, чи бачили когось, чи чули. І хлопці намагаються пригадати, де і кого бачили і дають надію тим, хто досі чекає,

– розповіла Зазуляк.

Маємо надію, що кожен зможе дочекатися рідних та близьких з полону, і такі обміни продовжаться.