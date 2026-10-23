"Їх вважали загиблими в Оленівці": кого вдалося повернути під час обміну

У п'ятницю, 23 жовтня Україна повернула з російського полону 270 громадян, серед яких військові та цивільні бранці. Серед звільнених є захисники Маріуполя, які вижили під час теракту в Оленівці.

Також вдалось звільнити громадянина США. Про це повідомили глава ОП Кирило Буданов та омбудсман Дмитро Лубінець.

Що відомо про звільнених?

У п'ятницю, 23 жовтня відбувся обмін військовополоненими між Україною та Росією .Серед 270 звільнених осіб – 261 захисник, зокрема 38 офіцерів, а також дев'ять цивільних бранців.

Більшість військовослужбовців перебувала в неволі з 2022 року. Серед них – оборонці Маріуполя, а також воїни, які пережили теракт в Оленівці. Крім того, додому повернулися бійці, які потрапили до полону ще у 2018 та 2020 роках.

Усім звільненим громадянам вже надають медичну допомогу. Держава забезпечить їм належні виплати та допоможе пройти реабілітацію для повернення до цивільного життя.

Що відомо про обмін?

Буданов заявив, що важливу роль у процесі визволення українців відіграли Сполучені Штати Америки та Об’єднані Арабські Емірати. Завдяки цій співпраці вдалося звільнити 74-річного громадянина США Стівена Габбарда, який мешкав в Ізюмі на Харківщині та викладав англійську мову, після чого був незаконно засуджений росіянами.

Дякую Силам оборони України за відважну боротьбу і взяття в полон російських окупантів, що дає нашій державі змогу повертати наших воїнів із ворожої неволі,

– наголосив Буданов.

Команда Координаційного штабу доклала значних зусиль для організації обміну, а громади на Чернігівщині традиційно зустрічали оборонців на рідній землі.

Нагадаємо, що у четвер, 22 жовтня в Україну також повернули тіла 252 загиблих військовослужбовців.