Буданов сказав, скільки українських полонених обміняли за стамбульськими домовленостями
- Дев'ятий етап обміну полоненими реалізовано 23 липня після третього раунду переговорів у Туреччині.
Загалом за всі етапи останніх стамбульських домовленостей додому вдалося повернути понад 1000 українців.
У середу, 23 липня, у Стамбулі минув третій раунд переговорів між Україною та Росією – за результатами домовленостей реалізовано дев'ятий етап обміну полоненими. Цього разу додому повернулися тяжкопоранені та тяжкохворі військові.
Очільник Головного управління розвідки МОУ назвав загальну кількість звільнених у межах усіх етапів останніх стамбульських домовленостей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Кирила Буданова.
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Скільки військових звільнили з полону?
Під час обміну 23 липня в Україну повернулася ще одна група оборонців із Донеччини, Сумщини та Харківщини. Серед звільнених – військові, що потрапили в полон у перші місяці повномасштабного вторгнення.
Загалом за результатами останніх домовленостей у Стамбулі звільнено вже понад 1000 українців.
Робота з визволення решти наших героїв триває. Звільнені сьогодні оборонці пройдуть комплексне медичне обстеження, отримають необхідне лікування та реабілітацію,
– зазначив керівник ГУР.
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Нагадаємо, за даними українського омбудсмана Дмитра Лубінця, додому повернули воїнів ЗСУ, зокрема ТрО, морської піхоти, мотопіхотних і механізованих бригад, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Найстаршому звільненому – 66 років, а наймолодшому – 27.