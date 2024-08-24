Кола утримань для полонених: омбудсмен згадав, як Росія 29 разів перевозила українського бійця

Український омбудсмен Дмитро Лубінець розкрив подробиці про умови утримання полонених. Зокрема, згадав як Росія 29 разів перевозила з місця на місце одного вояка.

У суботу, 24 серпня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією, у рамках якого додому повернулися 115 захисників. Згодом уповноважений з прав людини виступив в ефірі Суспільного, – інформує 24 Канал.

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Звільнення українських полонених

Омбудсмен наголосив, що було звільнено військових, які перебували у полоні понад два роки. Серед них – 9 хлопців, засуджених Росією на тривалі терміни.

Як повідомляли наші захисники, вони проходили по декілька місць утримань. Один з них розповів, що його перевозили з місця на місце 29 разів,

– зазначив Лубінець.

Посадовець відзначає поліпшення умов утримання полонених, яких вдалось досягнути за результатами переговорів з російською стороною.

Водночас, за словами Лубінця, необхідно пам'ятати про непередбачуваність ворога, який може у будь-який момент заблокувати обмінні процеси.

Окремо омбудсмен згадав про відсутність жінок серед звільнених та нагадав про 461 українську героїню, яка досі перебуває в полоні.

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Лубінець висловив подяку Об'єднаним Арабським Еміратам за сприяння в обмінних процесах, команді Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Президенту України та всім, хто долучений до цього процесу.