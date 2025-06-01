Українці спалюють речі, в яких пройшли полон: Буданов поділився емоційним відео
- 26 червня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією, додому повернулися важкохворі та важкопоранені захисники.
- Звільнені українці спалюють одяг, у якому пройшли полон.
26 червня між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися захисники до 25 років, важкохворі та важкопоранені.
Очільник ГУР Кирило Буданов підкреслив, що чергову групу українських воїнів вдалося визволити з російської неволі у Міжнародний день на підтримку жертв катувань, передає 24 Канал.
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Визволення воїнів з полону
Розвідник поділився відео, на якому зафіксований момент повернення захисників додому, перші хвилини перебування на рідній землі, обійми та сльози. Також є кадр, на якому українці спалюють одяг, у якому пройшли полон.
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Нагадаємо, що наймолодшому зі звільнених 26 червня – 24 роки. У полон він потрапив у віці 21 року під час захисту Маріуполя. Найстаршому оборонцю – 62 роки.
Більшість визволених провели в неволі понад три роки, серед них – нацгвардійці, які охороняли ЧАЕС, а також оборонці Маріуполя.
Кирило Буданов натякнув на можливість інших обмінів найближчим часом, наголошуючи на продовженні зусиль щодо повернення всіх військовополонених.