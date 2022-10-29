Наймолодшому – 19 років: як проходив черговий обмін полоненими – зворушливі кадри

Україна повернула додому 52 своїх героїв. Черговий обмін полоненими відбувся 29 жовтня.

Деталі про обмін розповів Дмитро Лубінець – уповноважений Верховної Ради з прав людини. Він розповів, що далі героїв чекає медична допомога та реабілітація, а також – довгоочікуване повернення додому.

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Лубінець розповів, що цього разу додому вдалося повернути:

12 бійців Нацгвардії;

18 з ВМС;

8 з ДПСУ;

9 із Тероборони;

3 воїнів ЗСУ;

2 цивільних.

Зокрема, вдалося звільнити:

начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя (він перебував на "Азовсталі");

військовий хірург 65-го військового мобільного шпиталю;

морпіха, дружина якого нещодавно повернулася з полону;

добровольця з Маріуполя;

моряка з острова Зміїний.

військових, які взяли у полон у Чорнобильській зоні.

Як проходив черговий обмін полоненими / Фото Дмитра Лубінця

Дані від ГУР МО

У ГУР Міноборони розповіли, що наймолодшому зі звільнених – 19 років.

"У результаті обміну на рідну землю повернулися солдати та офіцери, матроси, медики. Наймолодшому звільненому нещодавно виповнилося 19 років, найстаршому – 56 років, – мовиться у повідомленні.

Частина звільнених героїв мають бойові поранення або хронічні хвороби.

Наразі вже триває робота над новими обмінами. Загалом станом на 29 жовтня їх відбулося майже 30.

Україна повернула додому своїх героїв: дивіться відео