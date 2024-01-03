Захисники Маріуполя та Зміїного: хто ті герої, кого Україна повернула з полону

Україна 3 січня провела наймасштабніший від початку повномасштабного вторгнення обмін полоненими. Додому повернулися 230 героїв. Серед них – захисники Маріуполя та острова Зміїний.

Кого вдалося повернути з полону

Додому повернули 130 воїнів ЗСУ. Серед них – герої ТрО та ВМС.

Зверніть увагу Вперше з 7 серпня: з російського полону Україна повернула понад 200 воїнів і цивільних

Також з полону повертаються представники:

Нацгвардії – 55 людей;

Державної прикордонної служби – 38 людей;

Нацполіції – 1 представник.

Окрім того, додому повертаються шестеро цивільних.

Серед тих, кого повернули з полону, 182 людей мали статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста. Також додому повертаються українські герої, які вважалися зниклими безвісти.

Більшість звільнених – чоловіки. З полону вдалося повернути лише 5 жінок.

"Нарешті побачать своїх рідних та близьких семеро захисників острова Зміїний, музикант військового оркестру, військовослужбовиця ЗСУ, яку росіяни позбавили волі під час перебування в декретній відпустці, нацгвардійці, які потрапили в полон, виконуючи свої обов'язки на ЧАЕС, цивільний викладач Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, оборонці Маріуполя", – мовиться у повідомленні.

ЗМІ уточнили, що серед звільнених:

двоє морських піхотинців 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського;

медикиня миколаївських морпіхів;

воїн танкового батальйону бригади, який брав участь в обороні заводу "Ілліча".

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими подякував ОАЕ за активну участь у реалізації обміну полоненими.

Окупанти не хочуть проводити обміни полоненими

Дмитро Лубінець розповів, що російські окупанти не хочуть проводити обміни полоненими. Окупантам байдуже на своїх людей. Натомість ворог хоче розколоти українське суспільство. Кремль відмовляється проводити обмін полоненими та намагається звинуватити у цьому Україну. Країна-терористка штампує інформаційні кампанії. Насамперед вони спрямовані на родичів військовополонених і зниклих безвісти захисників й захисниць України.