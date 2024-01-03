На очах сльози, у руках – прапор: щемливі кадри повернення 230 українських оборонців додому

Ввечері 3 січня стало відомо, що в Україну повернулися 230 військовополонених, серед яких захисники Маріуполя та острова Зміїний. Цей обмін був надзвичайно складний.

Важливо, що про деяких звільнених спершу взагалі не було відомостей, їх вважали зниклими безвісти. Щемливі кадри повернення українців додому – зібрав 24 Канал.

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Наші – нарешті вдома

Україна 3 січня повернула з російського полону 230 українських воїнів. Серед них солдати, сержанти, офіцери, воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та "Азовсталь", охороняла острів Зміїний.

Частина повернутих українців вважалася зниклими безвісти / фото ОП

Довгий час обміни полоненими між Росією та Україною були замороженими – останній відбувся влітку минулого року, у серпні. Більшість з військовослужбовців перебували у полоні ще з 2022 року.

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Станом на зараз додому вдалося повернути 2828 захисників.

Дякую всім, хто попри всі труднощі повертає наших людей додому! Дякую нашим захисникам! Ми зробимо все, щоб повернути всіх наших людей, які нині в російській неволі,

– сказав президент України Володимир Зеленський.

Робота з повернення український полонених триває / фото ОП

Це стало можливо завдяки роботі Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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Більшість звільнених – чоловіки. З полону вдалося повернути 5 жінок. Серед них була військовослужбовиця ЗСУ, яку росіяни позбавили волі під час перебування в декретній відпустці.

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Що ще відомо про повернення

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що 3 січня 2024 року відбувся найбільший за кількістю повернутих оборонців обмін військовополоненими. Зокрема, вже вдома шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

Серед повернутих були як ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста (182 особи), так і ті українські військовослужбовці, які вважалися зниклими безвісти та мали статус "пошук особи" (48).

Провести цей обмін вдалося за допомоги та організації Об'єднаних Арабських Еміратів. Звільнених з російського полону зустрічали особисто керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирило Буданов, член Координаційного штабу омбудсмен Дмитро Лубінець, а також Секретар Штабу Дмитро Усов.