0 бійців "Азову", – Денис "Редіс" Прокопенко відреагував на обмін полоненими 3 січня

Напередодні, 3 січня, Україна провела наймасштабніший обмін полоненими. Додому повернули 230 наших захисників і цивільних. Серед них не було жодного біця "Азову".

Про це заявив командир "Азову". Денис Прокопенко наголосив, що понад 900 азовців, які обороняли Маріуполь, досі перебувають у руках ворога.

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Серед звільнених 3 січня жодного азовця

0. Саме стільки бійців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, які стояли в авангарді Сил оборони України в боях за Маріуполь, повернулись сьогодні (3 січня – 24 Канал) з полону під час найбільшого обміну з моменту повномасштабного вторгнення,

– наголосив "Редіс".

Серед звільнених з полону захисників 3 січня не було азовців / Інфографіка з фейсбуку "Редіса"

Командир зазначив, що безумовно, щиро радіють за кожного українського військовослужбовця, якого вдалося обміняти. Вітають кожну сім'ю, яка побачить живим та зможе обійняти свого сина, батька та чоловіка.

Водночас наголосив, що понад 900 українських родин, – матерів, дружин та дітей воїнів, котрі 86 діб, рятуючи країну та стягуючи на себе ворожі сили, билися в оточеному окупантами Маріуполі в нелюдських умовах з мінімальною кількістю боєприпасів, їжі та медикаментів, сьогодні не зможуть цього зробити.

Понад 900 бійців, на чиїх плечах лежала оборона півмільйонного міста, з яких більш ніж половина отримали поранення, і до яких у полоні найжорсткіше ставлення, — забуті та досі в руках ворога,

– підкреслив "Редіс".

Додав, що бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, на межі людських можливостей зробивши неможливе, виконали наказ. Також Прокопенко запитав, чи робить кожен з нас, на своєму місці все, аби полонені азовці, які героїчно чинили спротив, повернулися до України якнайшвидше.

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