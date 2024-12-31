Нарешті вдома: у ДПСУ показали зворушливе відео повернення полонених

У понеділок, 30 грудня, між Україною та Росією відбувся масштабний обмін полоненими. На Батьківщину повернулися 189 українців.

Після найтяжчих випробувань наші захисники нарешті вдома. Держприкордонслужба України оприлюднила зворушливе відео повернення полонених, передає 24 Канал.

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Емоційні кадри повернення полонених

Нам разом із командою дуже хотілося, щоб цей обмін відбувся до кінця поточного року, щоб кожен і кожна якомога швидше повернулися з російського полону,

– розповідають у відео.

Серед звільнених є захисники "Азовсталі", Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, військовослужбовці різних підрозділів і двоє цивільних. "Ми, українці, набагато сильніші, ніж нам здається", – каже один із прикордонників.

Зворушливі кадри повернення полонених: дивитися відео

Раніше 24 канал повідомляв, що президент Володимир Зеленський показав фото зустрічі з родинами. Він висловив подяку команді, що займається організацією обмінів, а також міжнародним партнерам, зокрема Об'єднаним Арабським Еміратам, за сприяння у поверненні полонених.

З початку повномасштабної війни Координаційний штаб за дорученням президента України звільнив з російського полону 3956 людей. У 2024 році вдалося повернути додому 1358 українців, серед яких як військові, так і цивільні.