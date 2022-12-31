Зустрічатимуть свята вдома: яких Героїв Україна повернула з полону – зворушливі кадри

Напередодні Нового року з російського полону звільнили 140 українців. Серед них є поранені, а також захисники Маріуполя та острова Зміїний.

Так, 140 українців відзначатимуть новорічно-різдвяні свята вдома. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

До речі 140 українців їдуть додому: перед Новим роком відбувся великий обмін полоненими

Кого повернули додому

З полону звільнили поранених бійців, а також захисників Маріуполя, острова Зміїний, добровольців ТРо зі Славутича. Зокрема, батьків й синів, які разом перебували в полоні, а також бійців з Бахмутського напрямку. Загалом це – 132 чоловіка та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів та солдатів.

Додому повернулись:

82 — бійці ЗСУ,

15 — з ТРо,

22 — з НГУ,

11— з ВМС,

10 — з ДПСУ.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, що повернули і захисників ЗАЕС.

Усім нададуть допомогу та реабілітацію

Усі звільнені отримають медичну допомогу, пройдуть реабілітацію, зможуть відновити банківські картки та документи.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує свою роботу. Лубінець наголосив, що влада й надалі робитиме все, аби повернути на Батьківщину кожного полоненого.

Що відомо про повернених воїнів

Серед звільнених є двоє братів-близнюків, які потрапили в полон між Гірським та Золотим на Луганщині.

Також є сержант, 12-річний син якого написав листа до Президента Зеленського, щоби допомогти звільнити батька.

Повернули батька та сина, які разом пішли служити до лав територіальної оборони.

Також вдалося повернути американського пітбультер’єра, якого евакуювали з "Азовсталі" разом з оборонцями Маріуполя, але потім вивезли до Росії.

Загалом за цей рік з російської неволі вдалося визволити 1596 осіб — військових та цивільних. У тому числі від початку повномасштабного вторгнення звільнено з полону 187 жінок. ️