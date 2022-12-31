Зустрічатимуть свята вдома: яких Героїв Україна повернула з полону – зворушливі кадри
Джерело:Дмитро Лубінець
Напередодні Нового року з російського полону звільнили 140 українців. Серед них є поранені, а також захисники Маріуполя та острова Зміїний.
Так, 140 українців відзначатимуть новорічно-різдвяні свята вдома. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
До речі 140 українців їдуть додому: перед Новим роком відбувся великий обмін полоненими
Кого повернули додому
З полону звільнили поранених бійців, а також захисників Маріуполя, острова Зміїний, добровольців ТРо зі Славутича. Зокрема, батьків й синів, які разом перебували в полоні, а також бійців з Бахмутського напрямку. Загалом це – 132 чоловіка та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів та солдатів.
Додому повернулись:
- 82 — бійці ЗСУ,
- 15 — з ТРо,
- 22 — з НГУ,
- 11— з ВМС,
- 10 — з ДПСУ.
Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, що повернули і захисників ЗАЕС.
Усім нададуть допомогу та реабілітацію
Усі звільнені отримають медичну допомогу, пройдуть реабілітацію, зможуть відновити банківські картки та документи.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує свою роботу. Лубінець наголосив, що влада й надалі робитиме все, аби повернути на Батьківщину кожного полоненого.
Що відомо про повернених воїнів
- Серед звільнених є двоє братів-близнюків, які потрапили в полон між Гірським та Золотим на Луганщині.
- Також є сержант, 12-річний син якого написав листа до Президента Зеленського, щоби допомогти звільнити батька.
- Повернули батька та сина, які разом пішли служити до лав територіальної оборони.
Також вдалося повернути американського пітбультер’єра, якого евакуювали з "Азовсталі" разом з оборонцями Маріуполя, але потім вивезли до Росії.
Загалом за цей рік з російської неволі вдалося визволити 1596 осіб — військових та цивільних. У тому числі від початку повномасштабного вторгнення звільнено з полону 187 жінок. ️