З полону повернулися засуджені Росією, дехто має значні проблеми зі здоров'ям, – МВС

4 липня відбувся черговий обмін полоненими у категоріях: молодші за 25, важкохворі та важкопоранені. Наймолодшому звільненому захисникові виповнилося 20 років, а найстаршому – 59.

Більшість зі звільнених перебувала у російській неволі з 2022 року. Окрім солдатів і сержантів, є також і офіцери, передає 24 Канал.

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Їх засудили у Росії

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, особливість цього обміну в тому, що у результаті складних переговорів вдалося повернути захисників, яких Росія засудила на тривалі терміни ув'язнення. Також серед звільнених – ті, хто вважався зниклими безвісти.

Очільник МВА Ігор Клименко уточнив, що дехто із захисників має поранення та значні проблеми зі здоров'ям. Попереду на них чекає обстеження, лікування та тривале відновлення.

Захисники нарешті вдома: дивіться відео

Зауважимо, що додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил спеціальних операцій, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Вони захищали країну на Донецькому, Харківському, Луганському та Херсонському напрямках.