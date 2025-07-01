Вперше потягом: Укрзалізниця показала щемливе відео повернення воїнів з полону
- 4 липня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією, де захисники вперше повернулися залізницею.
- Голова Укрзалізниці Олександр Перцовський наголосив на важливості цього історичного моменту, підкресливши честь повернення захисників залізницею.
У п'ятницю, 4 липня, відбувся новий обмін полоненими між Україною та Росією. Захисники вперше повернулися залізницею.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.
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Обмін полоненими 4 липня
Україна та Росія провели черговий обмін полоненими 4 липня. Більшість з тих, хто повернувся цього дня, перебували у неволі з 2022 року.
Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський зазначив, що над київським залізничним вокзалом нещодавно повісили чорно-білий прапор – прапор надії, що захисники скоро повернуться додому.
Вперше наші хлопці повертаються залізницею – для нас це велика честь. Ця ініціатива працює, тому, дай Боже, все більше вокзалів будуть бачити повернення додому,
– розповів він.
Повернення захисників України додому: дивіться відео Укрзалізниці
"Сьогодні – історичний момент для цього проєкту. Найважливіші пасажири нарешті вдома", – написали залізничники.
Особливість цього обміну в тому, що у результаті складних переговорів вдалося повернути захисників, яких Росія засудила на тривалі терміни ув'язнення. Загалом обмін полоненими був у категоріях: молодші за 25, важкохворі та важкопоранені. Наймолодшому звільненому захисникові виповнилося 20 років, а найстаршому – 59.