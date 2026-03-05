Мріяли про рідних і Україну: перші кадри українських захисників, які повернулися з полону

У четвер, 5 лютого, Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими. З ворожого полону вдалося повернути 200 українських військовослужбовців.

Перші кадри обміну полоненими публікують Володимир Зеленський, очільник МВС Ігор Клименко, керівник ОП Кирило Буданов, омбудсмен Дмитро Лубінець та інші, повідомляє 24 Канал.

Хто повернувся з ворожої неволі?

Про обмін полоненими було домовлено на перемовинах у Женеві. З російської неволі вдалося визволити військовослужбовців ЗСУ, зокрема представників:

Військово-Морських Сил;

Сухопутних військ;

Територіальної оборони;

Сил Безпілотних Систем;

Десантно-штурмових військ;

Повітряних сил.

Також в Україну змогли повернути військовослужбовців Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Українці повертаються з полону / Фото: Володимир Зеленський

Відомо також, що серед визволених є захисники Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки.

З полону вдалося повернути 200 військових / Фото: Володимир Зеленський

Звільнені військовослужбовці захищали країну на Донецькому, Луганському, Харківському та Запорізькому напрямках.

За словами Координаційного штабу, окрім солдатів та сержантів вдалося також визволити й офіцерів.

Після повернення додому звільнені з полону проходитимуть повний медичний огляд, отримуватимуть допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.

З полону повернулися військовослужбовці Національної гвардії / Фото: Олександр Півненко

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що найстаршому звільненому з полону – 59 років, наймолодшому – 27 років. Наразі багато звільнених перебувають у складному психологічному стані.

З полону повернулися 17 прикордонників / Фото: ДПСУ

Коли продовжиться обмін?