Мріяли про рідних і Україну: перші кадри українських захисників, які повернулися з полону
- 5 лютого відбувся обмін полоненими між Україною та Росією, у результаті якого повернули 200 українських військовослужбовців.
- Серед звільнених є представники різних родів військ, включаючи захисників Маріуполя, які були у полоні майже 4 роки.
У четвер, 5 лютого, Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими. З ворожого полону вдалося повернути 200 українських військовослужбовців.
Перші кадри обміну полоненими публікують Володимир Зеленський, очільник МВС Ігор Клименко, керівник ОП Кирило Буданов, омбудсмен Дмитро Лубінець та інші, повідомляє 24 Канал.
Хто повернувся з ворожої неволі?
Про обмін полоненими було домовлено на перемовинах у Женеві. З російської неволі вдалося визволити військовослужбовців ЗСУ, зокрема представників:
- Військово-Морських Сил;
- Сухопутних військ;
- Територіальної оборони;
- Сил Безпілотних Систем;
- Десантно-штурмових військ;
- Повітряних сил.
Також в Україну змогли повернути військовослужбовців Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.
Відомо також, що серед визволених є захисники Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки.
З полону вдалося повернути 200 військових / Фото: Володимир Зеленський
Звільнені військовослужбовці захищали країну на Донецькому, Луганському, Харківському та Запорізькому напрямках.
За словами Координаційного штабу, окрім солдатів та сержантів вдалося також визволити й офіцерів.
Обмін полоненими відбувся 5 березня: дивіться відео
Після повернення додому звільнені з полону проходитимуть повний медичний огляд, отримуватимуть допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.
Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що найстаршому звільненому з полону – 59 років, наймолодшому – 27 років. Наразі багато звільнених перебувають у складному психологічному стані.
З полону повернулися 17 прикордонників / Фото: ДПСУ
Захисник телефонує рідним після повернення: дивіться відео
Коли продовжиться обмін?
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що 6 березня відбудеться другий етап обміну. За попередньою інформацією, він може бути іще масштабнішим й дозволить повернути додому більшу кількість українських військових.
Як зазначає російська сторона, наступний обмін може відбутись за формулою 300 на 300.
Минулий обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 5 лютого. Тоді на батьківщину вдалося повернути 157 українців, серед яких були як військові, так і цивільні.