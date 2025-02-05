У сльозах телефонують рідним: кадри повернення українських захисників із полону

5 лютого до України повернулися 150 полонених захисників. Вони та їхні рідні не стримували емоцій, адже нарешті кожен з них повернувся додому після російського поневолення. У мережі публікують щемливі кадри зустрічі українських військових.

Про це повідомляє 24 Канал. Повернення українців додому стало можливим завдяки роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, українських перемовників та підтримці міжнародних партнерів з Об'єднаних Арабських Еміратів.

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Чергове повернення українців додому

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що захисники знову відчули силу рідної землі під ногами, тепло обіймів рідних та нескінченну підтримку з боку всіх, хто чекав на них вдома. Далі кожен звільнений українець пройде медичний огляд, отримає необхідну допомогу з відновлення документів та карток. Також звільнені з російського полону обов'язково пройдуть реабілітацію.

Серед тих, кого сьогодні вдалося повернути є воїни Військово-Морських сил, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.

Україна повернула додому 150 полонених бійців / Фото Омбудсмена з прав людини

Скільки болю, сліз і терпіння за їхніми плечима. Але найголовніше – вони повернулися. Живі. Сильні. Незламні,

– написали в Державній прикордонній службі.

Українці пережили російський полон і повернулися додому: відео

Щемливі кадри повернення додому: дивіться відео

У 2025 році обміни полоненими між Україною та Росією повинні бути систематичними, країни вже мають відповідні домовленості. Як розповідав Дмитро Лубінець, визначено також пріоритети, кого повертатимуть найпершими.