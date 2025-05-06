"Червона калина" на повні груди: український воїн заспівав улюблену пісню після обміну – відео

Україна 6 травня повернула 205 воїнів, які перебували у російському полоні. Повернувшись на рідну землю, один із захисників на повні груди заспівав улюблену рідну пісню.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео, яке оприлюднив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Як воїн, який повернувся з полону, заспівав пісню в Україні

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував кадри з першими моментами повернення наших захисників на рідну землю після російського полону. На відео один із військових заспівав свою улюблену пісню "Ой у лузі червона калина".

Перші хвилини на рідній землі! "Червона калина" на повні груди!

– написали у штабі.

Український військовий після повернення з полону заспівав "Ой у лузі червона калина" / Відео Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Як виявилося, військового, який вирішив заспівати на повні груди цю пісню звуть Денис. Йому зараз 21 рік.

Довідково! Пісня "Ой у лузі червона калина" була написана у 1914 році Степаном Чарнецьким. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році ця пісня набула нової хвилі популярності після її виконання Андрієм Хливнюком, лідером гурту "Бумбокс". Після цього "Ой у лузі червона калина" стала дійсно народною піснею та дорогою як для звичайних українців, так і для військових.

До слова, під час обміну в Україну серед 205 Героїв повернулося також і 40 військовослужбовців системи МВС. Наймолодшому з них було 22 роки, а найстаршому – 25.