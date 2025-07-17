Молилися та чекали вдома: в Калуші звільнений з полону Андрій Біник зняв банер зі своїм фото

Сотні жителів міста Калуш, що в Івано-Франківській області, зібралися на площі, аби зустріти звільненого з російського полону земляка. 22-річний Андрій Біник зняв банер зі своїм фото на Алеї віри і надії.

Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеве видання "Репортер".

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Як зустрічали в Калуші військового Андрія Біника?

Фото Андрія Біника було серед всіх тих зниклих безвісти та полонених військових з Калуської громади, яких рідні чекають вдома. Хлопець повернувся додому з російського жорстокого полону та офіційно прибрав свій банер на Алеї віри та надії, адже тепер він вдома.

Під час моменту, що хвилював усіх присутніх, люди кричали Андрію "Дякуємо!". Військовий поділився, що допомагало йому триматися в полоні та очікувати на повернення.

Я думав про маму, я молився до Бога й просив, щоб він мене підкріпляв, зцілював. Я все віддав в його руки. Я відчував, що мене підтримують всюди,

– розповів Андрій Біник.

На строкову службу військовий пішов у 2021 році, а з грудня 2024 він воював у розвідувальному підрозділі. Під час виконання бойових завдань Андрій Біник потрапив у російських полон та з лютого вважався зниклим безвісти. Додому молодий захисник повернувся під час обміну 9 червня. Андрій пройшов реабілітацію та повернувся до рідного Калуша.

Мама Андрія Біника пані Тетяна розповідає, що молилася щодня, аби її син повернувся додому. Вона просила Бога, аби він вберіг хлопця від знущань та катувань з боку росіян. І зараз вона щаслива, що нарешті змогла обійняти сина. Жінка дізналася з новин, що з полону повернуть молодих воїнів до 25 років, тож вона мала надію, що серед них буде її син. Потім їй повідомили телефоном, що Андрія обрали на обмін.

Сам Андрій дізнався про свій обмін напередодні, 8 червня. Тоді кількох військовополонених відправили на літак.

Мені дали взуття, те з яким я до них приїхав. Розписався за те, що отримав те взуття. Після чого нас посадили в автозак. І вже в аеропорті дізнався, що на обмін їду. Неймовірно, був дуже щасливий. Чим скоріше побачити маму і бути на свободі,

– поділився Андрій.

Щемливий момент, що засвідчив звільнення Андрія Біника з ворожого полону: дивіться відео

Велику та добру зустріч Андрія з містянами організували сім'ї зниклих безвісти та полонених з Калуської громади. Для них повернення земляка додому – це те, що вселяє надію на порятунок їхніх рідних.