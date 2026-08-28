Буданов анонсував новий великий обмін військовополоненими

Найближчим часом між Україною та Росією відбудеться ще один великий обмін військовополоненими. Україна продовжує працювати для повернення своїх бійців додому.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

Що відомо про новий етап обміну?

Буданов зазначив, що останнім часом вже відбулися етапи та робота над подальшими обмінами триває.

До речі, нещодавно бачили, як був один обмін, потім на День Незалежності повернули ще десять людей з Білорусі. І буде ще один великий, дуже скоро,

– сказав Буданов.

Зазначимо, представник ГУР Андрій Юсов заявив, що нещодавній обмін полоненими був лише першим етапом, а найближчим часом очікується новий. За його словами, якщо все відбудеться за планом, другий етап буде масштабнішим і Україна зможе повернути більше захисників.

Юсов наголосив, що важливу роль у процесі відіграють міжнародні партнери, зокрема США та Об'єднані Арабські Емірати. Україна готова залучати всі можливі країни та механізми, які допоможуть звільнити військовополонених і незаконно утримуваних цивільних.

Нагадаємо, 19 серпня Україна провела черговий етап обміну військовополоненими, у межах якого з російського полону повернулися 103 українські захисники. Серед звільнених – військовослужбовці ЗСУ, ДПСУ та НГУ, які обороняли Маріуполь, а також воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках. Більшість звільнених мають поранення або тяжкі захворювання. Наймолодшому з них 25 років, а найстаршому – 59.

Крім того, 24 серпня Україна в межах спеціального етапу обміну повернула з полону ще 10 військовослужбовців ЗСУ та Нацгвардії. Усі вони захищали Україну на Донецькому напрямку та раніше вважалися безвісти зниклими: двоє – з 2024 року, ще восьмеро – з 2025-го.

Повернення стало результатом роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та переговорів щодо обміну. Після звільнення військові отримають необхідну медичну допомогу, забезпечення та пройдуть реабілітацію.