Обмін полоненими з Росією: Буданов сказав, кого повертатимуть першочергово

15 серпня Зеленський провів важливу Ставку, на якій була представлена стратегія щодо повернення наших людей із російського полону. Кирило Буданов розповів деталі формування списків для обміну.

На спільному брифінгу керівників Міноборони, МВС, ГУР МОУ, СЗР та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини очільник ГУР повідомив, що сьогодні були узгоджені принципи, за якими Координаційний штаб працює і працюватиме надалі.

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Кого обмінюватимуть передусім

За словами Кирила Буданова, Україна першочергово намагатиметься повернути з російського полону наступні категорії:

важкопоранених і тяжкохворих;

жінок;

тих військових, які перебувають у полоні довгий час;

особлива увага буде приділятися поверненню бійців, які захищали "Азовсталь";

цивільних: тих, хто потрапив у полон після і до повномасштабного вторгнення;

кримських татар.

Нагадаємо, що останній обмін військовополоненими відбувся 17 липня. Додому повернулися 95 українських захисників.

Росіяни тривалий час відмовляються повертати воїнів "Азову".