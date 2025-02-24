Чи готова Росія на обмін "всіх на всіх": у розвідці відповіли

Наразі Україна публічно не коментує кількість полонених у Росії українських військових і цивільних, а також окупантів, які перебувають в українському полоні. Родини українських полонених отримують усю належну інформацію.

Обмін "всіх на всіх" є метою України. Це 24 Каналу зауважив представник ГУР МО України Андрій Юсов.

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"Це завдання і мета. Безумовно, ми до цього прийдемо. Наразі за період повномасштабного вторгнення відбувся 61 обмін. Не завдяки, а всупереч багато чому, зокрема, позиції держави-агресора. Коли ми говоримо про міжнародні інституції, то навряд чи вони проявили себе тут вкрай ефективно", – сказав він.

Україна не чекає завершення активної фази бойових дій та готує наступні обміни. Паралельно ведеться активна складна робота над кінцевим результатом повернення кожного і кожної додому як серед військовополонених, так і серед цивільних осіб. Адже без цього не можна говорити про справедливий мир.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що першим кроком, який сигналізуватиме про готовність Росії до мирних переговорів, має стати звільнення тисячі українських бранців, які утримуються не лише з 2022 року, а ще з 2014. Він підкреслив, що Україна готова до обміну "всіх на всіх".