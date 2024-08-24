"З Днем Незалежності України": щемливе привітання від звільнених з полону Героїв

У День Незалежності України на Батьківщину повернулися 115 захисників. Більшість з яких – оборонці Маріуполя.

Глава МВС України Ігор Клименко опублікував відео на якому можна почути найщемливіше "з Днем Незалежності України" від звільнених з полону захисників. Все зовсім скоро вони зможуть обійняти своїх рідних.

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Що відомо про обмін полоненими

Звільнені з полону захисники привітали із Днем Незалежності України: дивіться відео

Клименко розповів, що додому змогли повернутися 115 захисників Незалежності України.

92 з них – військовослужбовці системи МВС. Більшість – оборонці Маріуполя. 89 воїнів Національної гвардії та 3 – Державної прикордонної служби вже на рідній землі. Майже 90% з них – солдати строкової служби, які понад два роки перебували в полоні агресора,

– розповів глава МВС.

Наразі звільненим з полону бійцям надають усю необхідно допомогу та підтримку.

В обмін на українських захисників Росія отримала 115 своїх військових. Відомо, що усі російські полонені, яких повернули, є строковиками військової служби з Курської області.