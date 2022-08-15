росіяни відмовляються підтверджувати списки полонених: як це ускладнює обмін

окупанти не підтверджують статус військовополонених, що сповільнює процес обміну. Також це ускладнює з'ясування деталей щодо осіб, яких вважають безвісти зниклими.

Про це 24 каналу розповів представник Координаційного штабу поводження з військовополоненими Андрій Юсов. З'ясуванням деталей щодо людей, місцеперебування яких невідоме через війну, займається Офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин спільно з Координаційним штабом.

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росія ускладнює обмін

Юсов відзначив, що виконується величезна робота, яка приносить результат. Однак є проблема з офіційно підтвердженими списками на обмін з боку країни-окупантки.

Якщо ми говоримо про статус військовополоненого, то дуже важливим є підтвердження Міжнародного Комітету Червоного Хреста, який має отримувати це підтвердження з боку росії,

– розповів представник Координаційного штабу.

Він наголосив, що росія, як держава-агресорка, за міжнародним правом та Женевськими конвенціями відповідальна за утримання й збереження життя та відповідних умов наших полонених. Так само й Україна має відповідні зобов'язання, тільки наша держава їх виконує.

Юсов зауважив, що дуже часто Україна не має цих підтверджених списків, хоча знає, що люди перебувають у полоні. Попри це робота щодо повернення наших громадян не зупиняється.

Він додав, що інформація про місцеперебування військовополонених має бути офіційною та відкритою. Це необхідно для роботи Червоного Хреста та України щодо захисту своїх громадян.

Дійсно з цим є величезна проблема, але навіть без офіційного підтвердження, ми збираємо всю необхідну інформацію для того, щоб контролювати ситуацію та допомагати родинам й нашим захисникам, які перебувають у полоні,

– наголосив представник Координаційного штабу.

Юсов про обмін військовополоненими: дивіться відео

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