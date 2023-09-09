Щоб підняти рейтинг Путіна: росіяни поширюють фейк про масштабний обмін полоненими

Росіяни поширили фейк про масштабний обмін військовополоненими. Окупантам це потрібно для підвищення рейтингів прокремлівських сил.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що російські телеграм-канали цими днями публікували фейкові відео, на яких демонструвався нібито обмін полоненими між українською та російською сторонами. Він буцімто проходив у форматі 94 на 95.

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Росіяни поширюють черговий фейк

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наголосив на неправдивості ролика з нібито обміном полоненими. Це відео ворожі пропагандисти поширюють напередодні виборів, аби підняти рейтинг прокремлівських сил.

Відео, яке нині активно поширюється в мережі, – насправді з попереднього обміну полоненими, про кожен з яких Україна повідомляє офіційно. Ми вкотре закликаємо українців користуватися лише інформацією українських офіційних установ, органів влади та уповноважених осіб,

– мовиться у повідомленні.

Новини про повернення українських захисників та захисниць з ворожого полону публікуватимуть на ресурсах Коордштабу та офіційних речників України.

"Ми не припиняємо працювати заради визволення наших Оборонців та очікуємо добрих новин від уповноважених установ", – підсумували в Коордштабі.

Дивіться відео, яке поширюють російські пропагандисти

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