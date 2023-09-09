Щоб підняти рейтинг Путіна: росіяни поширюють фейк про масштабний обмін полоненими
Росіяни поширили фейк про масштабний обмін військовополоненими. Окупантам це потрібно для підвищення рейтингів прокремлівських сил.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що російські телеграм-канали цими днями публікували фейкові відео, на яких демонструвався нібито обмін полоненими між українською та російською сторонами. Він буцімто проходив у форматі 94 на 95.
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Росіяни поширюють черговий фейк
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наголосив на неправдивості ролика з нібито обміном полоненими. Це відео ворожі пропагандисти поширюють напередодні виборів, аби підняти рейтинг прокремлівських сил.
Відео, яке нині активно поширюється в мережі, – насправді з попереднього обміну полоненими, про кожен з яких Україна повідомляє офіційно. Ми вкотре закликаємо українців користуватися лише інформацією українських офіційних установ, органів влади та уповноважених осіб,
– мовиться у повідомленні.
Новини про повернення українських захисників та захисниць з ворожого полону публікуватимуть на ресурсах Коордштабу та офіційних речників України.
"Ми не припиняємо працювати заради визволення наших Оборонців та очікуємо добрих новин від уповноважених установ", – підсумували в Коордштабі.
Дивіться відео, яке поширюють російські пропагандисти
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Обміни полоненими: останні новини
- Україна та Росія від самого початку повномасштабної війни регулярно проводять обміни військовополоненими. Останній з них відбувся 7 серпня 2023 року. Тоді додому повернулись 22 українські захисники.
- Речник ГУР Андрій Юсов розповів, що найстаршому зі звільнених військовослужбовців виповнилося 54 роки, а от наймолодшому – всього 23 роки. Серед врятованих військових є поранені та хворі. Їм надають усю необхідну допомогу.
- Варто зауважити, що раніше уповноважений по особах, які зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив, що наразі понад 7 тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти. Орієнтовно 60 – 65% з них перебувають у полоні.