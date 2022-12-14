З російського полону повернули американця, якого затримали ще у червні на Херсонщині
У середу, 14 грудня, відбувся черговий обмін полоненими. Серед 64 захисників України був і цивільний американець Суеді Мурекезі.
Чоловік – уродженець Руанди, але був змушений покинути рідну країну разом з сім'єю після геноциду 1994 року. В останні роки американець з робочими поїздками відвідував Україну і зрештою вирішив лишитися тут жити.
Важливо Ще 64 захисників України вдалося повернути: серед них – оборонці Бахмута
Як Мурекезі потрапив у полон
Суеді оселився в Херсоні ще три роки тому, а коли прийшли загарбники – відмовився покидати українське місто. Разом з патріотичними містянами Суеді брав участь у проукраїнських мітингах в окупованому Херсоні.
Саме за проукраїнську позицію росіяни 10 червня ув'язнили чоловіка. А вже сьогодні американський громадянин і український патріот зміг нарешті повернути собі свободу і знову має можливість тримати в руках синьо-жовтий прапор.
Перебував у в'язницях з іншими іноземцями
За інформацією Міноборони, Суеді провів більшу частину полону у двох різних в'язницях разом із групою іноземців, що воювали на боці України.
Російській владі стало зрозуміло, що я не маю жодного стосунку до бойових дій, але вони все одно тримали мене у в'язниці,
– сказав американець.
Чоловік зазначив, що наприкінці жовтня його звільнили з в'язниці в Донецьку, але він не зміг покинути місто, оскільки документів, що посвідчують особу, бойовики йому не віддали.
Україна продовжує повертати своїх громадян: основне
- 14 грудня додому повернулися 64 військовослужбовці ЗСУ. Вони воювали на Донецькому та Луганському напрямках. Зокрема, обороняли Бахмут від російської агресії.
- Попередній обмін полоненими відбувся 6 грудня. У День ЗСУ додому повернулися ще 60 воїнів. Мовиться про військових Збройних Сил, Нацгвардії, ДПСУ – 58 чоловіків і 2 жінок. Серед звільнених – 15 офіцерів і 45 рядових і сержантів.
- 1 грудня Україні вдалося повернути з російського полону ще 50 воїнів. Більшість із визволених українців мають поранення і травми. Андрій Єрмак повідомив, що серед звільнених воїнів також полонені, що були в Оленівці, поранені, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках. Наймолодшому зі звільнених захисників виповнилося 19 років, найстаршому – 59.
- Володимир Зеленський повідомив, що від 24 лютого з російського полону вже повернули понад 1300 українців.