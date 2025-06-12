Обмін полоненими: СБУ показала ексклюзивне відео, як наші бійці повертаються додому

Під час обміну 12 червня вдалося повернути групу українських захисників. В СБУ показали, як це відбувалося.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Відео обміну полоненими 12 червня від СБУ

У Службі підкреслили, що життя кожного українця – це найвища цінність. А тому робота над тим, щоб виконати доручення Зеленського і повернути з полону усіх громадян нашої держави, триває.

Радісні кадри обміну полоненими 12 червня: дивіться ексклюзивне відео від СБУ

Сьогоднішній обмін – це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента України Володимира Зеленського. Як зазначив глава нашої Держави, Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі,

– написали в СБУ.

Нагадаємо, Кирило Буданов заявив, що найближчими днями відбудеться новий обмін полоненими.

12 червня додому повернулася група в'язнів Кремля з важкими захворюваннями та серйозними пораненнями. Серед них є оборонці Маріуполя.

Декого вважали зниклими безвісти. Люди три роки були в російському полоні.