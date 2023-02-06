Втратив 30 кілограмів: сестра військового розповіла про пекло в полоні

Україна 4 лютого провела черговий обмін полоненими. Цього разу вдалось повернути додому 115 українських захисників і одну захисницю.

Українців приголомшили кадри під час обміну, адже усі бійці були худорляві, зморені та вдягнуті у літню форму. Сестра звільненого захисника Київщини в ефірі телеканалу "Київ" розповіла, в яких умовах жили наші бійці.

До теми Дуже змінився і посивів: друзі вражені станом поверненого з полону захисника Максима Колеснікова

Захисник схуд на 30 кілограмів

Воїн Максим, який потрапив у російський полон під час оборони Київщини, повернувся додому 4 лютого. За 10 місяців неволі він втратив 30 кілограмів ваги. Сестра бійця Ірина Мещерякова розповідає, що українці в полоні отримували мізерну кількість їжі на день та не бували на свіжому повітрі.

В яких умовах окупанти тримають українських полонених: дивіться відео

За її словами, у камері, де перебував брат, було 14 людей.

Їм давали менш як 2 горнятка їжі щодня. І по 4 горнятка теплого пиття на 14 людей 3 рази на день,

– розповіла жінка.

Найгіршим вона назвала те, що до літа військовий жодного разу не бував на свіжому повітрі. Тільки ближче до осені, каже Мещерякова, полонених почали виводити на кілька хвилин у літньому одязі.

Обмін полоненими 6 лютого: що відомо