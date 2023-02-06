Втратив 30 кілограмів: сестра військового розповіла про пекло в полоні
Україна 4 лютого провела черговий обмін полоненими. Цього разу вдалось повернути додому 115 українських захисників і одну захисницю.
Українців приголомшили кадри під час обміну, адже усі бійці були худорляві, зморені та вдягнуті у літню форму. Сестра звільненого захисника Київщини в ефірі телеканалу "Київ" розповіла, в яких умовах жили наші бійці.
До теми Дуже змінився і посивів: друзі вражені станом поверненого з полону захисника Максима Колеснікова
Захисник схуд на 30 кілограмів
Воїн Максим, який потрапив у російський полон під час оборони Київщини, повернувся додому 4 лютого. За 10 місяців неволі він втратив 30 кілограмів ваги. Сестра бійця Ірина Мещерякова розповідає, що українці в полоні отримували мізерну кількість їжі на день та не бували на свіжому повітрі.
В яких умовах окупанти тримають українських полонених: дивіться відео
За її словами, у камері, де перебував брат, було 14 людей.
Їм давали менш як 2 горнятка їжі щодня. І по 4 горнятка теплого пиття на 14 людей 3 рази на день,
– розповіла жінка.
Найгіршим вона назвала те, що до літа військовий жодного разу не бував на свіжому повітрі. Тільки ближче до осені, каже Мещерякова, полонених почали виводити на кілька хвилин у літньому одязі.
Обмін полоненими 6 лютого: що відомо
- Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зазначив, що це був доволі вдалий і великий обмін. Він став можливим завдяки спільній роботі абсолютно всіх органів, залучених до діяльності Координаційного штабу.
- Заступник начальника ГУР Дмитро Усов доповів, що серед звільнених – 87 воїнів Збройних Сил України. Також додому повернулися 19 представників органів системи МВС.
- Голова ОП Андрій Єрмак відзначив великий особистий внесок у процес підготовки обмінів полоненими колишнього міністра оборони України Дениса Монастирського, який загинув унаслідок катастрофи гелікоптера в Броварах.
- Виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко додав, що серед звільнених є представник Нацгвардії, якого раніше вважали зниклим безвісти.