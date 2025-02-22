Путін втрачає авторитет через обміни, – Коордштаб про складнощі повернення "Азову"

Відомо, що Москва не хоче повертати азовців і максимально ускладнює цей процес. Але декого усе ж повернули. Координаційний штаб назвав цю кількість у відсотках.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю керівника Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдана Охріменка.

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Чому Росія не повертає "Азов"

Журналісти Укрінформу поцікавилися, скількох азовців удалося повернути з полону. А також нагадали слова командира 12 бригади Нацгвардії "Азов" Дениса Прокопенка, який часто пише, що в полоні у росіян перебувають сотні бійців "Азову".

На "Азовсталі" перебували змішані підрозділи, там були представники усіх видів і родів військ. Прокопенко тоді керував батальйоном "Азов" військової частини 3057. А тепер він керує всією частиною 3057. Повернення особового складу інших підрозділів цієї частини також має бути в пріоритеті. Можу сказати, що ми повернули з полону 30% військовослужбовців військової частини 3057,

– відповів представник Коордштабу.

Загалом Богдан Охріменко констатував: Росія не хоче віддавати ні азовців, ні морпіхів. Путін втрачає авторитет, коли росіяни дізнаються про обміни "Азову", бо там бригаду оголосили терористичною організацією.

"А морпіхів сприймають у Росії як вмотивованих, підготовлених військовослужбовців, що після повернення готові знову долучитися до лав Збройних сил. Тому якщо військових інших підрозділів – ТрО, сухопутки, ДПСУ, яких ми називаємо оборонцями гарнізону Маріуполь, – повертають, то щодо морпіхів і азовців дійсно є проблема", – додав Охріменко.

Нагадаємо, під час останнього обміну 5 лютого в Україну повернулися 150 бійців – це важкопоранені, важкохворі та ті, хто перебував у полоні з 2022 року. Але не азовці.