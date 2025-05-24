Ще 307 полонених українців повернулися додому: серед них – дронщики СБС

У суботу, 24 травня, Україна повернула ще 307 українських захисників з російського полону. Визволити їх вдалося у рамках обміну у форматі "1000 на 1000".

Серед звільнених військових є й дронщики Сил безпілотних систем. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

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Кого вдалося повернути у рамках обміну "1000 на 1000"

За словами Єрмака, на другий день масштабного обміну полоненими вдалося повернути деяких українців, які були в полоні ще з 2022 року.

В українській розвідці кажуть, що сьогодні додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Там зазначають, що з окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше. Окрім цього, серед звільнених також 27 захисників Маріуполя.

Зауважимо, що усі 307 визволених полонених є чоловіками, представниками рядового та сержантського складу. Вони воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

У ГУР запевняють, що звільненим захисникам нададуть необхідну допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.