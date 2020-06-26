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24 Канал Новини України Новий обмін полоненими: кого з українців вдалося повернути
26 червня, 21:35
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Новий обмін полоненими: кого з українців вдалося повернути

Анастасія Колеснікова

26 червня відбувся черговий обмін полоненими у категоріях: молодші за 25, важкопоранені та важкохворі. Наймолодшому звільненому воїну – 24 роки, найстаршому – 62.

Більшість зі звільнених 26 червня пробула у полоні понад 3 роки. Серед них – багато захисників Маріуполя, передає 24 Канал.

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21:25, 26 червня

Додому повернувся Олександр Бухало із Запорізької області

Звільнений з полону Бухало Олександр Іванович — житель села Ланцеве, мешканець Комиш-Зорянської громади.

 

 

21:19, 26 червня

Звільнено азовця Артура Матвєєва з Київщини

З полону звільнили жителя Миронівки Київської області Артура Матвєєва. "Азовець" пробув у полоні понад 3 роки. Про його звільнення у Facebook написала волонтерка Ольга Запара-Чупіс.

 

21:05, 26 червня

Повернулися троє рівнинчан

Сьогодні з російського полону повернулися троє військовослужбовців з Рівненського району — 27, 41 та 53 років. Вони серед тих, кого Україна звільнила в межах чергового етапу великого обміну, інформує у Telegram начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

21:02, 26 червня

Ще двоє хмельничан вдома

Серед звільнених – один із Хмельницького району та один із Кам'янець-Подільського району. Інформація уточнюється. Про це повідомив голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін.

Один зі звільнених житель села Брага, військовослужбовець – Владислав Годованюк. Про це повідомила Жванецька сільська рада.

 

20:58, 26 червня

Додому повернувся воїн з Житомирщини

Серед тих, хто повертається додому, є воїн із села Зубівщина Коростенського району. Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко. 

 

20:55, 26 червня

Звільнено з полону 5 мешканців Дніпропетровщини

Ще 5 мешканців Дніпропетровщини повернулися на рідну землю з російського полону. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Чернігівець Олексій Дудко повертається додому

Під час чергового обміну 26 червня з російського полону повернувся 49-річний чернігівець Олексій Дудко. Чоловік був у неволі з 24 лютого 2022 року. Цю інформацію Суспільному повідомили рідні звільненого.

З їх слів, військовий потрапив у полон у Сумській області.

 

 

Сумщина зустрічає Ігоря Біналі Огли

Під час обміну з російського полону повернувся мешканець Кролевеччини Ігор Біналі Огли. У неволі, куди потрапив під час оборони Маріуполя, захисник перебував понад 3 роки.

 

Серед звільнених – 4 волинян

  • Бичко Олександр Володимирович, м.Володимир,
  • Тимощук Сергій Миколайович, с.Мосир Ковельського району,
  • Маначинський Володимир Михайлович, м.Володимир
  • Філончук Андрій Васильович, с.Сереховичі Ковельського району.

Також стало відомо, що повертали волинян і під час кількох попередніх обмінів, що відбулися днями. А саме:

  • Кулачук Василь Петрович, с.Прип’ять Ковельського району,
  • Вєтров Кирило Васильович, м.Луцьк,
  • Довлісаров Віталій Сергійович, м.Луцьк,
  • Моргун Максим Олегович, м. Луцьк,
  • Горбачевський Ігор Борисович, с.Михайлівка Володимирського району,
  • Приймачук Сергій Дмитрович, с.Поступель Ковельського району,
  • Карига Леонід Миколайович, уродженець с.Головне Ковельського району, проживав в с.Орищі Володимирського району.
  • Романюк Андрій Олександрович, с.Серхів Камінь-Каширського району.

Буковинець Петро Щербатий – вдома

З ворожого полону вдалося визволити 42-річного буковинця Петра Щербатого із села Шубранець Горішньошеровецької громади Чернівецького району. Воїн потрапив в полон на Херсонщині у грудні 2023 року.

Петро Щербатий повернуся з полону / Фото Чернівецька ОДА

Додому повернувся військовий із Запоріжжя Ілля Лінник

Ще 18 захисників із Запорізької області повернулись додому з полону Росії. Більшість із них були у полоні з 2022 року, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

Серед тих, кого звільнили, – Ілля Лінник. Він служив у 79 ДШБ, потрапив до російського полону 25 квітня 2022 року. Рідні на нього чекали понад три роки.

Як розповіла сестра військового Тетяна, звістку про повернення брата рідні дізналися від нього самого – він зателефонував, коли вони були на концерті, де виступала його племінниця, тож захисник теж зміг побачити її виступ.

Військовий Володимир Петрик з Івано-Франківщини звільнений з полону

Під час обміну полоненими 26 червня 2025 року в Україну з російської неволі повернувся військовослужбовець з Івано-Франківщини Володимир Петрик. Про це у Facebook повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Володимир Петрик народився 16 жовтня 1982 року. Зник 1 січня 2025 у Вовчанську Харківської області.

Володимир народився у селі Угорники Коломийського району. Згодом переїхав з матір'ю в Івано-Франківськ.

Двоє воїнів з Вінниччини повернулися додому

Голова Вінницької обласної Ради Вячеслав Соколов повідомив, що у межах нового обміну додому повернулися двоє військових з Вінниччини. Сергій та Валерій потрапили в полон у Харківській області.