Новий обмін полоненими: кого з українців вдалося повернути

26 червня відбувся черговий обмін полоненими у категоріях: молодші за 25, важкопоранені та важкохворі. Наймолодшому звільненому воїну – 24 роки, найстаршому – 62.

Більшість зі звільнених 26 червня пробула у полоні понад 3 роки. Серед них – багато захисників Маріуполя, передає 24 Канал.

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