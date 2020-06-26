Новий обмін полоненими: кого з українців вдалося повернути
26 червня відбувся черговий обмін полоненими у категоріях: молодші за 25, важкопоранені та важкохворі. Наймолодшому звільненому воїну – 24 роки, найстаршому – 62.
Більшість зі звільнених 26 червня пробула у полоні понад 3 роки. Серед них – багато захисників Маріуполя, передає 24 Канал.
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Сьогодні з російського полону повернулися троє військовослужбовців з Рівненського району — 27, 41 та 53 років. Вони серед тих, кого Україна звільнила в межах чергового етапу великого обміну, інформує у Telegram начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль. Серед тих, хто повертається додому, є воїн із села Зубівщина Коростенського району. Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко. Ще 5 мешканців Дніпропетровщини повернулися на рідну землю з російського полону. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Також стало відомо, що повертали волинян і під час кількох попередніх обмінів, що відбулися днями. А саме: Ще 18 захисників із Запорізької області повернулись додому з полону Росії. Більшість із них були у полоні з 2022 року, повідомив керівник ОВА Іван Федоров. Серед тих, кого звільнили, – Ілля Лінник. Він служив у 79 ДШБ, потрапив до російського полону 25 квітня 2022 року. Рідні на нього чекали понад три роки. Як розповіла сестра військового Тетяна, звістку про повернення брата рідні дізналися від нього самого – він зателефонував, коли вони були на концерті, де виступала його племінниця, тож захисник теж зміг побачити її виступ. Під час обміну полоненими 26 червня 2025 року в Україну з російської неволі повернувся військовослужбовець з Івано-Франківщини Володимир Петрик. Про це у Facebook повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Володимир Петрик народився 16 жовтня 1982 року. Зник 1 січня 2025 у Вовчанську Харківської області. Володимир народився у селі Угорники Коломийського району. Згодом переїхав з матір'ю в Івано-Франківськ. Голова Вінницької обласної Ради Вячеслав Соколов повідомив, що у межах нового обміну додому повернулися двоє військових з Вінниччини. Сергій та Валерій потрапили в полон у Харківській області.
Додому повернувся Олександр Бухало із Запорізької області
Звільнено азовця Артура Матвєєва з Київщини
Повернулися троє рівнинчан
Ще двоє хмельничан вдома
Додому повернувся воїн з Житомирщини
Звільнено з полону 5 мешканців Дніпропетровщини
Чернігівець Олексій Дудко повертається додому
Сумщина зустрічає Ігоря Біналі Огли
Серед звільнених – 4 волинян
Буковинець Петро Щербатий – вдома
Додому повернувся військовий із Запоріжжя Ілля Лінник
Військовий Володимир Петрик з Івано-Франківщини звільнений з полону
Двоє воїнів з Вінниччини повернулися додому
Сьогодні з російського полону повернулися троє військовослужбовців з Рівненського району — 27, 41 та 53 років. Вони серед тих, кого Україна звільнила в межах чергового етапу великого обміну, інформує у Telegram начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
Серед тих, хто повертається додому, є воїн із села Зубівщина Коростенського району. Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.
Ще 5 мешканців Дніпропетровщини повернулися на рідну землю з російського полону. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Також стало відомо, що повертали волинян і під час кількох попередніх обмінів, що відбулися днями. А саме:
Ще 18 захисників із Запорізької області повернулись додому з полону Росії. Більшість із них були у полоні з 2022 року, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.
Серед тих, кого звільнили, – Ілля Лінник. Він служив у 79 ДШБ, потрапив до російського полону 25 квітня 2022 року. Рідні на нього чекали понад три роки.
Як розповіла сестра військового Тетяна, звістку про повернення брата рідні дізналися від нього самого – він зателефонував, коли вони були на концерті, де виступала його племінниця, тож захисник теж зміг побачити її виступ.
Під час обміну полоненими 26 червня 2025 року в Україну з російської неволі повернувся військовослужбовець з Івано-Франківщини Володимир Петрик. Про це у Facebook повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
Володимир Петрик народився 16 жовтня 1982 року. Зник 1 січня 2025 у Вовчанську Харківської області.
Володимир народився у селі Угорники Коломийського району. Згодом переїхав з матір'ю в Івано-Франківськ.
Голова Вінницької обласної Ради Вячеслав Соколов повідомив, що у межах нового обміну додому повернулися двоє військових з Вінниччини. Сергій та Валерій потрапили в полон у Харківській області.