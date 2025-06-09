Відбувся новий обмін полоненими: імена захисників, яких вдалося повернути
У понеділок, 9 червня, розпочався обмін полоненими в рамках домовленостей у Стамбулі. Додому повернулася перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.
Відомо, що серед звільнених з полону є ті, що перебували в неволі з 2022 року. Про те, кого саме вдалося повернути в Україну у рамках обміну, розповідає 24 Канал.
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Хто повернувся з російського полону
Зверніть увагу! 24 Канал публікує офіційні дані від місцевої влади кожної області щодо повернутих з полону. Ми доповнюватимемо новину, якщо з'являтиметься нова інформація.
В Україну, за даними ОВА, повернули молодших сержантів Дениса Панчука та Яна Макутіна, солдата Павла Ірченка. Відомо, що двоє з них вважалися зниклими безвісти. За даними ОВА, серед звільнених – Андрій Біник з Калуської громади та Анатолій Тимків з Івано-Франківської територіальної громади. За даними Чернівецької ОДА, з полону повернувся 22-річний Іван Іванченко із села Грубна Сокирянської громади Дністровського району та 25-річний Дмитро Кизов із села Ржавинці Юрковецької громади Чернівецького району. Захисників звати Владислав та Сава. Міський голова Вінниці Сергій Моргунов розповів, що хлопців вдалося повернути додому в межах нового етапу обміну. За даними ОВА, ще 5 мешканців Дніпропетровської області звільнили з російського полону. За словами Федорова, 9 захисників із Запорізької області повернулись сьогодні додому із ворожого полону в рамках обміну. За його словами, вони потрапили до полону ще у 2022 році. Їм від 22 до 25 років.
Троє захисників повертаються на Черкащину
Вдалося визволити захисників з Івано-Франківської області
Додому повернулися двоє буковинців
Ще двоє вінничан повертаються додому у рамках обміну
Додому повернули захисників, родом із Дніпропетровської області
В Україну повернулися 9 захисників із Запорізької області
В Україну, за даними ОВА, повернули молодших сержантів Дениса Панчука та Яна Макутіна, солдата Павла Ірченка. Відомо, що двоє з них вважалися зниклими безвісти.
За даними ОВА, серед звільнених – Андрій Біник з Калуської громади та Анатолій Тимків з Івано-Франківської територіальної громади.
За даними Чернівецької ОДА, з полону повернувся 22-річний Іван Іванченко із села Грубна Сокирянської громади Дністровського району та 25-річний Дмитро Кизов із села Ржавинці Юрковецької громади Чернівецького району.
Захисників звати Владислав та Сава. Міський голова Вінниці Сергій Моргунов розповів, що хлопців вдалося повернути додому в межах нового етапу обміну.
За даними ОВА, ще 5 мешканців Дніпропетровської області звільнили з російського полону.
За словами Федорова, 9 захисників із Запорізької області повернулись сьогодні додому із ворожого полону в рамках обміну. За його словами, вони потрапили до полону ще у 2022 році. Їм від 22 до 25 років.