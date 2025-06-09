Відбувся новий обмін полоненими: імена захисників, яких вдалося повернути

У понеділок, 9 червня, розпочався обмін полоненими в рамках домовленостей у Стамбулі. Додому повернулася перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.

Відомо, що серед звільнених з полону є ті, що перебували в неволі з 2022 року. Про те, кого саме вдалося повернути в Україну у рамках обміну, розповідає 24 Канал.

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Хто повернувся з російського полону

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