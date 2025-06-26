Історії деяких з них – справжнє диво, – Клименко про звільнених з полону українців

Україна та Росія 26 червня провела черговий етап обміну військовополоненими. Історії деяких із захисників – дійсно справжнє диво.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

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Що Ігор Клименко розповів про повернутих з полону захисників

Ігор Клименко зазначив, що 26 червня ще одна група наших захисників повернулася додому – в Україну, де за них боролися і де на них чекали. Серед звільнених були гвардійці та прикордонники. Більшість перебували у полоні ще з 2022 року.

Історії деяких з них – справжнє диво. Їх вважали зниклими безвісти, але навіть попри невідомість, держава продовжувала пошуки. І сьогодні вони з нами,

– наголосив глава МВС.

Він також зауважив, що попереду на наших військовослужбовців чекає тривала реабілітація.

"Ми подбаємо про медичну, психологічну та соціальну підтримку наших бійців. Вони отримають всю необхідну допомогу – це наш обов'язок", – резюмував міністр.

Клименко підкреслив, що повернення наших людей – результат наполегливої щоденної роботи та нескінченної віри. Глава МВС подякував кожному, хто робить це можливим.

Водночас Ігор Клименко зазначив, що варто пам'ятати та продовжувати боротися за кожного і кожну, щоб вони змогли повернутися на батьківщину.

До слова, під час обміну 26 червня вдалося повернути молодь віком до 25 років, а також поранених та важкохворих військовополонених. Частину з них доправили з полону на швидких.