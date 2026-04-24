Молоді захисники та ті, кого утримували в Чечні: Коордштаб розповів про новий обмін полоненими

Україна повернула з російського полону 193 захисників. Більшість військових незаконно утримували на території Чечні.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли детальніше про новий обмін полоненими. Він став продовженням Великоднього обміну.

Кого повернули з російського полону?

Україна повернула додому багатьох десантників та інших військових ЗСУ. Також додому прибули бійці Військово-морських сил, Національної гвардії, Нацполіції, ДПСУ та Державної спеціальної служби транспорту.

Серед полонених багато хлопців 2000-х років народження, а також – поранених захисників. У Координаційному штабі наголошують, що більшість з них перебували на території Чечні. Проти декого сфабрикували кримінальні справи.

Наймолодшому захиснику виповнилося 24 роки. Він потрапив у полон на Донецькому напрямку у 2023 році. Найстаршому – 60 років.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив, що двоє звільнених захисників сьогодні відзначають день народження.

Мої вітання усім нашим воїнам та їхнім рідним, хто дочекався цього дня. Як я й казав, ми продовжуємо визволяти своїх – попри все. Окремо хотів би привітати двох звільнених сьогодні українських бійців, які нині, 24 квітня, ще й відзначають День народження! Вадиме! Іване! Бажаю вам якомога швидшого відновлення та міцного здоров'я! Дякую за службу та захист України!

– написав Буданов.

Український омбудсман Дмитро Лубінець додав, що усі військові, окрім одного оборонця, не були підтверджені в полоні через Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Їхнє перебування на території Росії вдалося підтвердити з інших джерел. А один з повернутих додому військових вважався зниклим безвісти.

Що відомо про обміни полоненими?