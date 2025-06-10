Звістка для половини України: з яких областей звільнені з полону захисники 10 червня
- Перший етап нового обміну полоненими завершився 10 червня, повернувши додому захисників з важкими травмами та хворобами з різних областей України.
- Львівська, Тернопільська, Чернівецька, Волинська, Рівненська, Хмельницька, Черкаська, Полтавська, Вінницька, Дніпропетровська та Харківська області зустрічатимуть невдовзі своїх захисників.
10 червня закінчився перший етап нового обміну полоненими. Додому повернулися захисники з важкими травмами та хворобами.
Уродженцями чи мешканцями яких областей України є звільнені військові, розповідає 24 Канал.
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Які області України зустрічатимуть своїх воїнів
Попередньо, під час обміну повернулися 6 жителів Львівщини, а Тернопільщина зустріне з полону своїх 7 військовослужбовців.
Також є 3 захисників з Буковини:
- 55-річний Роман Захаров з Хотина,
- 47-річний Маріан Марущак із села Хряцька Герцаївської громади,
- 48-річний Михайло Турецький із Заставни.
На Волинь повернуться 6 воїнів. Це волиняни та внутрішньо переміщені особи, родини яких проживали в області:
- Борис Василенко 1985 року народження з Луцька,
- Олег Карпюк 1991 року народження з Нововолинська,
- Сергій Колошва 1983 року народження з села Заріччя Володимирського району,
- Микола Романюк 1976 року народження з села Дідичі Луцького району,
- Андрій Русенко 1997 року народження з Маріуполя,
- Анатолій Щетинець 1969 року народження з села Ольгове Херсонської області.
Ще 2 військовослужбовців – з Рівненщини: 36-річний та 47-річний солдати з Дубенського та Рівненського районів.
Окрім того, з російського полону повернулися 6 військових з Хмельниччини:
- 3 з Хмельницького району,
- 2 з Кам'янець-Подільського,
- 1 із Шепетівського.
Невдовзі своїх 5 захисників також зустріне Черкащина:
- старшого сержанта Віктора Тарасюка,
- молодшого сержанта Антона Кочергу,
- солдата Олександра Рудника,
- солдата Андрія Суліму,
- солдата Олександра Клименка.
Під час обміну в Україну повернулися 6 жителів Полтавщини. А також 11 мешканців Вінниччини – Олег, чотири Олександри, Ігор, Анатолій, Руслан, Ярослав, Валерій та Вадим.
З російського полону вдалося звільнити аж 19 мешканців Дніпропетровщини, серед них 7 із Криворізького району.
Також звільнено 8 захисників із Харківщини. Це жителі Харкова, Мерефи, Чугуївського району.