ОАЕ допомогли Україні повернути 205 полонених: відбувся вже 64-й обмін
- Україна провела 64-й обмін полоненими з Росією, завдяки якому 205 українських захисників повернулися додому за сприяння ОАЕ.
- Загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути 4757 українців з полону.
Україна 6 травня провела черговий – вже 64-й – обмін військовополоненими з Росією. Завдяки спільним зусиллям українських органів влади та за активного сприяння Об’єднаних Арабських Еміратів додому повернулися ще 205 українських захисників.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Він зазначив, що обмін став можливим завдяки наполегливій роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та дипломатичній підтримці міжнародних партнерів.
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Україна провела 64-й обмін полоненими
Особливу роль цього разу відіграли саме ОАЕ, які допомогли налагодити комунікацію та забезпечити результат.
На місці проведення обміну перебували представники Офісу Омбудсмана – вони фіксували стан звільнених та контролювали дотримання норм міжнародного гуманітарного права.
ОАЕ сприяли обміну полонених: дивитися відео
Лубінець нагадав, що всі звільнені мають право на медичну й психологічну допомогу, відновлення документів та одноразову грошову виплату.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже вдалося повернути 4757 українців із ворожого полону.