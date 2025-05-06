ОАЕ допомогли Україні повернути 205 полонених: відбувся вже 64-й обмін

Україна 6 травня провела черговий – вже 64-й – обмін військовополоненими з Росією. Завдяки спільним зусиллям українських органів влади та за активного сприяння Об’єднаних Арабських Еміратів додому повернулися ще 205 українських захисників.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Він зазначив, що обмін став можливим завдяки наполегливій роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та дипломатичній підтримці міжнародних партнерів.

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Україна провела 64-й обмін полоненими

Особливу роль цього разу відіграли саме ОАЕ, які допомогли налагодити комунікацію та забезпечити результат.

На місці проведення обміну перебували представники Офісу Омбудсмана – вони фіксували стан звільнених та контролювали дотримання норм міжнародного гуманітарного права.

ОАЕ сприяли обміну полонених: дивитися відео

Лубінець нагадав, що всі звільнені мають право на медичну й психологічну допомогу, відновлення документів та одноразову грошову виплату.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже вдалося повернути 4757 українців із ворожого полону.