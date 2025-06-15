Україна завершила перший етап репатріації загиблих захисників залізничним транспортом

Україна завершила етап репатріації тіл загиблих захисників за допомогою залізничного транспорту. Цей етап, який завершився 15 червня, дозволив оперативно доставити останки полеглих воїнів до регіональних установ для подальшої ідентифікації та проведення необхідних процедур.

Наступні етапи репатріації відбуватимуться з використанням автотранспорту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Як відбувався етап репатріації загиблих захисників

Наступні етапи репатріації здійснюватимуться автотранспортом, згідно з домовленостями, досягнутими під час нещодавньої зустрічі у Стамбулі.

У нинішньому процесі брали участь представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста, які позитивно оцінили організацію транспортування та відзначили дотримання всіх міжнародних стандартів і належну пошану до полеглих.

Завершився етап репатріації загиблих оборонців: фото СБУ

Повернення тіл стало можливим завдяки злагодженій роботі Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, співробітників центрального управління ЦВС Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого з прав людини, Міністерства оборони України, ГУР МОУ, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, ДСНС, ДПСУ, інших структур Сектору безпеки та оборони України, а також завдяки Правлінню Укрзалізниці та фахівцям Південно-західної залізниці, котрі безпосередньо брали участь у підготовці та реалізації заходів з репатріації тіл.

Служба безпеки України запевнила, що й надалі виконуватиме завдання, поставлені президентом Володимиром Зеленським, у відповідності до найвищих етичних і правових стандартів.