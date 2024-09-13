Уперше за довгий час з полону вдалося звільнити 23 жінки

Україна 13 вересня провела обмін полоненими. Вперше за довгий час вдалося повернути 23 жінки, серед яких ті, хто служив у полку "Азов".

Варто наголосити, що вперше більше як за рік під час обміну вдалося повернути військових полку "Азов". Загалом під час обміну звільнили 49 українців.

Важливо Україна повернула з полону 49 людей

Під час обміну звільнили 23 жінки

У Координаційному штабі наголосили, що обмін 13 вересня – особливий. По-перше, вперше з травня 2023 вдалося звільнити 15 бійців "Азову". По-друге, вперше за довгий час вдалося повернути відразу 23 жінки.

Відомо, що серед звільнених українок також багато цивільних, яких росіяни затримали та незаконно позбавили волі ще до повномасштабного вторгнення. Також вдалося звільнити жінок, які зазнали негуманного поводження зокрема через примусову участь у так званому "судовому процесі" над захисниками Маріуполя.

Ба більше, вийшла на волю кримськотатарська активістка Леніє Умерова, захоплена росіянами під час перетину кордону Грузії.

Звільнені з російського полону жінки – більше у галереї

Усі звільнені з російського полону пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, всі належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство.

Малювали прапори України у полоні

Жінки, які повернулися з полону, не стримували свого щастя. Вони були раді чути українську мову, бачити українські прапори та вільно говорити.

Одна з українок зізналася, що малювала на аркушах паперу український прапор. Вона зізналася, що це було дуже страшно, але це допомогало їм боротися.

Українки не стримують щастя після повернення додому: дивіться відео

Загалом, з полону повернулися 49 українців – 23 солдатів та сержантів, 19 офіцерів: