Попри інформаційні атаки, Україна очікує, що весь великий обмін відбудеться оперативно, – Юсов

Україна продовжує повертати своїх громадян з російського полону. Попри інформаційні атаки українська сторона сподівається, що весь великий обмін відбудеться оперативно.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова в етері телемарафону.

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Як проходить великий обмін полоненими

Юсов заявив, що в рамках стамбульських домовленостей ще будуть наступні етапи великого обміну.

Вони будуть тривати стільки, скільки буде потрібно, щоб реалізація домовленостей відбулася, а саме важкохворі і важкопоранені захисники повернулися,

– зазначив Юсов.

Він додав, що триває робота над якнайшвидшим поверненням українських захисників. Юсов також наголосив, що Україна готова до цього.

"Якщо не буде затягувань з боку держави-агресора, то це відбудеться оперативно, але це живий процес і перемовини відбуваються постійно", – підкреслив заступника голови Коордштабу.

Водночас Юсов додав, що кожен етап обміну супроводжується інформаційними атаками, дезінформацією, активізацією роботи російських спецслужб та спробами вплину на родини українських військовополонених.

"Головне, попри все, сьогодні ми маємо позитивний результат. Вже ведеться робота над подальшими кроками і реалізацією домовленостей досягнутих в Стамбулі", – наголосив Юсов.