"Додому не доїдеш": мати російського полоненого відверто розповіла про долю обміняних солдатів

Між Україною та Росією 9 червня розпочався обмін полоненими, який буде відбуватись у кілька етапів. Однак не всі російські мами раді бачити своїх синів знову вдома та вважають, що це проблема.

Тим часом Владімір Путін скоро може оголосити мобілізацію та відправити на війну ще більше росіян. Про це 24 Каналу розповів журналіст Олександр Демченко, зауваживши, що тоді населенню Росії буде зовсім не весело.

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Мати російського полоненого відверто розповіла про долю обміняних солдатів

Під час одного з обмінів звільнений російський полонений подзвонив до мами, щоб повідомити про звістку. Натомість вона йому відповіла: "Я не хотіла, щоб тебе обмінювали. Ти додому не доїдеш, бо тебе відправлять до кордону з Білоруссю, щоб начебто надати психологічну допомогу і відправлять назад. Сидів би ти там спокійно".

За словами журналіста, до кінця цього року в бюджеті Росії буде величезна дірка, в російського диктатора закінчаться гроші для війни проти України. Ймовірно, що після цього Путіну буде простіше оголосити загальну мобілізацію, адже йому не буде вигідно платити кілька мільйонів одній людині за підписання контрактів.

На місці росіян я б хвилювався. В майбутньому їх чекає лише одне – війна. У Путіна плани довгострокові, він має намір утилізувати їх (росіян – 24 Канал) всіх. Йому байдуже на 100 тисяч більше, на 100 тисяч менше,

– наголосив він.

Демченко зазначив, що не вірить у те, що саме зараз росіяни здатні на протести чи бунти. Населення країни-агресорки не залякане, а просочені пропагандою – коли відбуваються вбивства, вони продовжують кричати, що це перемога. Однак коли їх самих мобілізують, вони будуть говорити зовсім інше.

Я впевнений, що ця мама хотіла, щоб син попав на війну. Однак коли він попав в полон і почались проблеми, вона вже нічого не хоче. Таких випадків по всій Росії багато,

– додав він.

Водночас перше, що роблять українські звільнені полонені, повернувшись на рідну землю, – на радощах телефонують своїм матерям. Так, під час обміну 9 червня в телеграм-каналі Дмитра Лубінця з'явилось відео зі зворушливим моментом – захисник поспілкувався з мамою, подякував їй за підтримку, листи та запевнив, що скоро буде вдома.