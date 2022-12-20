Під час обміну полоненими росіяни ділять людей на "сорти", – українська розвідка
У процесі обміну полоненими росіяни ділять людей на "сорти". Це і демонструє суть їхнього фашистського режиму.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону. Нагадаємо, що 14 грудня додому в Україну повернулися ще 64 військовослужбовці.
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Росіяни ділять людей на "сорти"
Рашистський режим – фашистський за своєю суттю, тому що він проводить певну градацію,
– заявив Юсов.
За його словами, позиція №1 в антирейтингу - примусово мобілізовані з тимчасово окупованих територій. А всі решта – починається вкрай важкий процес.
"Зрозуміло, що офіцери мають підвищений попит. А також люди, які володіють певними знаннями та навичками. Впливають і багато інших речей, які ми не озвучуватимемо, щоб не нашкодити. Але що простіше людина для окупантів, то менше до неї інтересу", – зазначив представник воєнної розвідки.
Обмін полоненими: останні новини
- 1 грудня Україна повернула 50 своїх захисників. Там були оборонці Маріуполя та "Азовсталі", а також полонені, що були в Оленівці. Серед них – багато поранених.
- До цього 26 листопада з полону звільнили ще 12 українців. Додому повернулись воїни, що захищали острів Зміїний, ЧАЕС та Маріуполь.
- 12 листопада додому повернулися ще 45 захисників України, а 19 листопада – троє морських піхотинців.