Під час обміну полоненими росіяни ділять людей на "сорти", – українська розвідка

У процесі обміну полоненими росіяни ділять людей на "сорти". Це і демонструє суть їхнього фашистського режиму.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону. Нагадаємо, що 14 грудня додому в Україну повернулися ще 64 військовослужбовці.

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Росіяни ділять людей на "сорти"

Рашистський режим – фашистський за своєю суттю, тому що він проводить певну градацію,

– заявив Юсов.

За його словами, позиція №1 в антирейтингу - примусово мобілізовані з тимчасово окупованих територій. А всі решта – починається вкрай важкий процес.

"Зрозуміло, що офіцери мають підвищений попит. А також люди, які володіють певними знаннями та навичками. Впливають і багато інших речей, які ми не озвучуватимемо, щоб не нашкодити. Але що простіше людина для окупантів, то менше до неї інтересу", – зазначив представник воєнної розвідки.

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